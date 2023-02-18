Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге подорожало в четыре раза

Стоимость строительства Большого Смоленского моста через Неву оценивается в 50 млрд руб. до заключения Госэкспертизы. В настоящее время завершается проектирование объекта.

Переправа расположится между Володарским мостом и мостом Александра Невского, где моста нет, она соединит северные и южные районы города в обход центра. «РБК-Петербург» обращает внимание, что летом 2022 года в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) затраты на строительство объекта оценивали в 13 млрд руб.

Общая длина нового моста составит 2,2 км, это будет самая широкая разводная переправа в городе. На нем расположат шесть полос для транспорта, тротуары, велодорожка и трамвайные пути.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из бюджета Петербурга на строительство новой переправы выделят 27 млрд рублей. Стоимость возведения Большого Смоленского моста до заключения Госэкспертизы оценивают в 50 млрд руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте