Молодому добавили дел

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении криминального авторитета из Новосибирска Эльшада Гулиева (Молодой), арестованного в апреле 2022 года за вымогательство. Полиция подозревает его в занятии высшего положения в преступной иерархии, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. По данным правоохранительных органов, протеже убитого вора в законе Лоту Гули прибыл на Камчатку, чтобы обложить данью местных предпринимателей и взять под контроль крупные оптово-розничные базы для пополнения криминального общака.

Следственное управление УМВД России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) в отношении 26-летнего мужчины, сообщила сегодня пресс-служба полиции. В ведомстве не назвали фамилию подозреваемого.

По данным «Ъ», речь идет о криминальном авторитете из Новосибирска Эльшаде Гулиеве (Молодой). По информации сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью, он — весьма влиятельная фигура в криминальной среде.

В уголовном мире Эльшад Гулиев наделен одним из самых высоких статусов — «бродяга».

В 2020 году Молодой получил поддержку едва ли не самого влиятельного на постсоветском пространстве вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули, он же Гули Бакинский) и перешел под его руководство. Когда законника не стало (был застрелен в августе 2020 года в номере пятизвездного отеля Alva donna exclusive hotel spa в Анталии), стал выполнять поручения его преемника. Последний поручил ему «разморозить» деятельность в Камчатском крае, которую местному криминалитету пришлось свернуть из-за активности сотрудников полиции.

От Гулиева требовалось взять под контроль крупные оптово-розничные базы, перспективные коммерческие фирмы, обложить данью местных бизнесменов и таким образом обеспечить пополнение общака. По пути на Камчатку он принял участие в воровской сходке в Иркутской области, на которой были подтверждены его самые высокие полномочия. Завершив дела, авторитет вернулся в Новосибирск.

В апреле 2022 года Гулиева задержали оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД по Камчатскому краю и доставили под конвоем в Петропавловск-Камчатский. У следствия, по данным источников «Ъ», имелись основания подозревать его в вымогательстве крупных сумм у камчатских предпринимателей и причинении телесных повреждений в ходе конфликта на территории торговой базы в январе 2022 года. Это дело было возбуждено по заявлению местных коммерсантов, которые заявили, что группа злоумышленников вымогает у них за покровительство более 12 млн руб., угрожая расправой в случае отказа.

Авторитету предъявили обвинение в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и поместили в СИЗО. Многочисленные попытки защиты добиться освобождения арестованного оказались безрезультатными.

В последующем суд неоднократно продлевал авторитету срок заключения под стражей.

Основанием для возбуждения дела о занятии высшего положения в преступной иерархии стали материалы, поступившие из органов МВД, ФСБ и ФСИН России. По информации источника «Ъ», в материалах следствия говорится, что Гулиев якобы обладает непререкаемым авторитетом в уголовно-преступной среде, выступает в качестве третейского судьи при решении споров и конфликтов между различными группировками Камчатки. Связаться с защитником Эльшада Гулиева не удалось, сам он, как стало известно, вину отрицает.

Константин Воронов, Новосибирск