Госдепартамент США одобрил продажу РСЗО HIMARS и другого вооружения Польше на $10 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу пакета вооружений на $10 млрд Польше. В него могут войти реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасы и другое оборудования для них. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

«Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО, содействующего поддержанию политической стабильности и экономическому развитию в Европе»,— сказано в сообщении. В Минобороны добавили, что вооружение поможет Польше обновить свой арсеналы и укрепить потенциал обороны и сдерживания угроз.

Как уточнили в ведомстве, ранее Польша запросила у США разрешение на покупку 18 РСЗО HIMARS и боеприпасов для них, в том числе 45 баллистических ракет ATACMS. Страна также запросила другие вооружения. Их общая предполагаемая стоимость составит $10 млрд.

Олеся Павленко