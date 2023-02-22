Reuters: Индия не будет обсуждать антироссийские санкции на встрече G20

Во время встречи глав центральных банков и министров финансов стран G20 в Бангалоре (штат Карнатака, Индия) индийские чиновники не будут обсуждать санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, которые пояснили, что Индия сосредоточится на «макроэкономических последствиях войны».

«Индия не заинтересована в обсуждении или поддержке каких-либо дополнительных санкций в отношении России во время мероприятия G20… Существующие санкции против России оказали негативное влияние на мир»,— рассказал Reuters высокопоставленный индийский чиновник.

По информации агентства, во время своего председательства в G20 в течение 2023 года Индия вообще не намерена затрагивать вопрос дополнительных ограничений против России и пользоваться своим статусом для их продвижения.

Российские власти считают Индию дружественной страной, сотрудничество с которой в области энергетики и финансов увеличилось на фоне беспрецедентных санкций. В ноябре 2022 года российские компании обеспечили более 10% индийского импорта стали. 21 февраля «Альфа-Капитал» стала первой российской компанией, допущенной до индийских биржевых торгов.

Андрей Сапожников