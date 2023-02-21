Индия открывает биржи для россиян

Российскую компанию впервые допустили к биржевым торгам в Индии. «Альфа-Капитал» получила статус иностранного портфельного инвестора, пишет РБК. Сделки будут проходить в рупиях на обеих индийских биржах — Бомбейской и Национальной. Вкладывать деньги и получать доход клиенты смогут в рублях. В компании заявили, что сначала сделки будут доступны квалифицированным инвесторам в рамках управляемой стратегии. Минимальный порог входа — 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Что индийский рынок может предложить россиянам? Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга-Капитал» Дмитрий Александров считает выход российской структуры на иностранные биржи важным шагом, но отмечает, что бумаги недружественных стран приобрести не получится:

«Фактически управляющая компания может формировать фонды, покупать в них иностранные акции или облигации, в данном случае индийские. Соответственно, российские владельцы могут стать пайщиками такого фонда, то есть это не означает доступ к прямым торгам на той или иной индийской бирже. В этом смысле нельзя сказать, что это абсолютно новый инструмент для россиян. На бирже СПБ уже доступен ETF на индийские акции. Есть отдельные индийские эмитенты, но надо сказать, что выбор на сегодняшний день достаточно узкий.

Намного важнее здесь, наверное, не новизна каких-то инструментов, а сам факт подключения "Альфа-Капитала". Это, вероятно, первая существенная подвижка в освоении индийской инфраструктуры для российских владельцев и хороший сигнал для всего рынка, что иностранные биржи постепенно готовятся принимать российских участников. На протяжении 2023 года это станет трендом.

Что касается возможности покупать в Индии иностранные бумаги, которые недоступны в России, то здесь мы вступаем в плоскость санкционного законодательства. Это уже достаточно сложная история. Если мы говорим про покупку каких-то активов недружественных юрисдикций, то, как правило, даже в Индии они будут храниться через цепочку западных депозитариев и, как следствие, станут нести инфраструктурные риски. Поэтому я не думаю, что Индия или Китай будут интересны как некие площадки для обхода санкций. Да и они сами не готовы выступать в этом ключе, понимая, что риски для них самих в этом случае становятся абсолютно критическими».

О планах выйти на биржи Индии в прошлом году также заявляли в «Финаме». Президент инвестиционной группы Владислав Кочетков в беседе с “Ъ FM” пояснил, что холдинг не отказывается от этих планов. Хотя, по его словам, другие юрисдикции будут более интересны инвесторам:

«Интерес к Индии есть, но его можно назвать вялым в силу того, что все-таки в стране мало известных для российского трейдера эмитентов. Сходу многие вспомнят Tata Motors, Mittal Steel и ICICI. Четвертую или пятую компанию могут назвать уже далеко не все.

Вместе с тем это просто очень любопытное направление, мы на него тоже смотрим.

У нас процесс несколько затормозился в силу того, что в прошлом году много времени из-за санкций заняла перестройка инфраструктуры. Буквально на этой неделе вернулись к вопросу предоставления доступа с единого счета к бумагам в Турции, Бразилии, возможно, Южной Корее. Туда же вполне может попасть Индия, несмотря на достаточно высокий порог входа. В этой стране не очень любят инвесторов-нерезидентов, туда не так просто попасть сторонней компании.

Первый шаг в этом отношении для нас — это прямой доступ на рынок для частных инвесторов, то есть единый счет, где будут российские, американские бумаги, фьючерсы, валютный рынок. Индия в итоге в планах есть, но все-таки это скорее вторая очередь. Первая очередь — те страны, которые я уже обозначил».

В начале февраля 2023 года стало известно о совместном проекте СПБ Биржи и международного центра «Астана». Торговая площадка ITS будет специализироваться на бумагах глобальных компаний, например, Apple и Netflix. Доступ к ней получат инвесторы из СНГ, Центральной Азии и Турции.

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Илья Сизов