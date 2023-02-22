Бывший завод Ford под Петербургом арендовал производитель мебели «Слотекс»

Арендатором площадки бывшего производства автомобилей Ford во Всеволожске стал производитель мебели «Слотекс» из Санкт-Петербурга, рассказал «Новый проспект» со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в среду, 22 февраля. О том, что мощности завода перейдут в пользование деревообрабатывающему производству, сообщалось в начале месяца, но арендатор не раскрывался.

Ранее «Слотекс» заявлял о том, что аренда мощностей будет первым этапом создания в Ленобласти нового мебельного производства, однако с учетом покупки компанией бывших активов IKEA в России эти планы могут быть скорректированы, отмечает издание.

Напомним, «Слотекс» стала одним из покупателей трех заводов шведской компании IKEA, объявившей об уходе из России в связи с военной операцией в Украине. Компания приобрела фабрику в Новгородской области, сделку уже одобрила правительственная комиссия. Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, предприятия продолжат выпуск той же продукции,ч то и раньше.

Подробнее о судьбе активов IKEA в РФ читайте в материале «Ъ FM» «Фабрики IKEA разбирают поштучно».

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