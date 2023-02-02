На мощностях бывшего завода Ford в Ленинградской области начнет работу деревообрабатывающая компания

Деревообрабатывающая компания планирует наладить производство на бывшем автозаводе Ford во Всеволожске. Инвестор в настоящее время работает в режиме наладки производства, сообщили сегодня, 2 февраля, «Ъ» в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Площадка бывшего завода Ford в Ленобласти принадлежит южнокорейскому производителю автокомплектующих Sungwoo Hitech, который был вынужден перенести процесс запуска производства. Деревоперерабатывающее производство арендовало часть территории и уже в настоящее время успешно функционирует. В пресс-службе не смогли раскрыть название компании, ее мощности и сроки полноценного запуска.

Дочерняя компания южнокорейской Sungwoo Hitech ООО «Сангву Хайтек Рус» (ООО «СВ Рус») купила площадку завода Ford во Всеволожске в 2021 году. На заводе планировалось производить ребра жесткости для бамперов и боковые двери для автомобилей марки Hyundai и Kia. Инвестиции в проект заявлялись на уровне 6,8 млрд рублей.

Александра Тен, Александр Просяник, Санкт-Петербург