Bloomberg: США направят Украине авиабомбы Boeing в рамках нового пакета помощи

В новый пакет военной помощи США Украине войдут ракеты наземного базирования с бомбовым наконечником от американского производителя Boeing. На их закупку выделят не более $200 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство не уточняет название вооружения, однако ранее СМИ сообщали о планах поставок на Украину малогабаритных высокоточных бомб наземного базирования (GLSDB), которые разрабатывает Boeing.

По информации агентства, Украина не сможет быстро получить эти бомбы. По словам источника, на их поставку может уйти около девяти месяцев после заключения контракта с военно-воздушными силами.

GLSDB состоит из бомбы малого диаметра с GPS и ракетного двигателя. С 2015 года Boeing трижды испытывал бомбу вместе со шведской Saab AB. Во время учений GLSDB смогла поражать цели на расстоянии 130 км.

В ноябре Reuters писал, что Boeing предложил Минобороны США закупить GLSDB для их дальнейшей передачи Украине. Компания выступила с подобным предложением на фоне сокращения запасов вооружения у Пентагона. Тогда Reuters отмечал, что производство GLSDB относительно дешево благодаря недорогим и доступным компонентам.

По информации Reuters, сейчас США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд. В него впервые должны войти ракеты большой дальности. Ожидается, что это будут GLSDB дальностью 150 км. Ранее на Украину поставляли ракеты дальностью 70 км. В пакет также войдут противопехотные мины Claymore, оборудование для систем ПВО Patriot и ручные гранатометы Mk 153.

Олеся Павленко