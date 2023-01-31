Новосибирские власти не смогли назвать окончательную стоимость построенной ледовой арены

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков в ответ на запрос “Ъ-Сибирь” сообщил, что окончательная стоимость строительства новой ледовой арены (МФЛА) в Новосибирске, акт ввода которой в эксплуатацию был получен в конце 2022 года, еще не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Окончательная стоимость строительства МФЛА будет определена после завершения проверки достоверности определения итоговой сметной стоимости объекта в ФАУ “Главгосэкспертиза” по результатам рассмотрения откорректированной в процессе строительства проектной документации»,– пояснил господин Колмаков.

Строительство комплекса, включающего основную (на 10,5 тыс. зрителей) и тренировочную (200 зрителей) арены, изначально оценивалось в 10,5 млрд руб. Осенью 2022 года стало известно, что затраты выросли до 14,4 млрд руб. В середине декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников обещал журналистам озвучить конечную стоимость после завершения строительства. Господин Колмаков 30 декабря сообщил, что строительно-монтажные работы на МФЛА полностью завершены, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

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Дарья Решетникова