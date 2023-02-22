На Алтае суд арестовал женщину, которая сожгла свою полуторогодовалую дочь

В Алтайском крае суд по ходатайству следствия заключил под стражу жительницу села Урожайное, обвиняемую в убийстве своей полуторогодовалой дочери. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

По данным следствия, 20 февраля женщина отвезла свою полуторагодовалую дочь к складу, облила горючей жидкостью и подожгла. Девочка скончалась на месте. По данным правоохранителей, убийство произошло на глазах восьмилетнего сына обвиняемой. Следственные органы задержали женщину, ей предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) должностных лиц органов системы профилактики. Семья, где произошла трагедия, состояла на учете как неблагополучная. В начале этого года суд ограничил мать в родительских правах, решение в законную силу пока не вступило.

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Илья Николаев