Жительница Алтайского края подозревается в убийстве ребенка с особой жестокостью

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства 1,5-годовалого ребенка в селе Урожайном. По данным следствия, 20 февраля местная жительница облила девочку горючей жидкостью и подожгла ее. Ребенок скончался на месте. С места происшествия подозреваемая скрылась.

Следственными органами возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальное наказание – пожизненное лишение свободы). Подозреваемая задержана. По данным СУ СКР по Алтайскому краю, семья состоит на учете как неблагополучная.

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Анна Егорова