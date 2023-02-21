Дело о халатности органов профилактики возбуждено после жестокого убийства ребенка на Алтае

В Алтайском крае после жестокого убийства полуторагодовалой девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики в Советском районе. По данным следствия, 40-летняя жительница села Урожайное 20 февраля привезла свою дочь к складам, облила ее горючей жидкостью и подожгла. Ребенок умер на месте.

Семья, в которой воспитывался ребенок, состояла на учете как неблагополучная: мать отказывалась от их медицинского обследования, в доме зачастую отсутствовали продукты питания, имелись основания обследования женщины у психиатра. В начале 2023 года мать была ограничена по решению суда в родительских правах. При этом, считает следствие, достаточных мер к защите прав ребенка органами системы профилактики принято не было.

Вчера детский омбудсмен по региону Ольга Казанцева сообщила, что в этой семье есть еще двое детей. Сейчас они помещены в госучреждения.

Мать девочки задержана. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы. Мера пресечения в отношении нее будет избрана 22 февраля.

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Оксана Павлова