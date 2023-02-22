СКР возбудил уголовное дело из-за пожара в Москве с шестью погибшими

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре в центре столицы. Среди погибших двое детей. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности).

Как отмечает СКР, при тушении пожара были обнаружены шесть тел «с признаками отравления угарным газом». «В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении СКР в Telegram. Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Расследование находится на контроле московского прокурора Дениса Попова, говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Пожар произошел в здании на Международной улице в центре Москвы. В нем располагается гостиница МКМ, однако, по предварительной информации, загорелись квартиры бывшего общежития в этом же здании. Причиной пожара мог быть поджог. По пути на пожар в ДТП попал врио начальника главного управления МЧС по Москве Юрий Ткаченко. Он и его водитель госпитализированы.

Леонид Уварчев