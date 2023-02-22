Детский омбудсмен на Алтае: ребенок, ставший свидетелем убийства малолетней сестры, получает помощь психологов

В Алтайском крае органами опеки ведется работа по устройству в семью ребенка, изъятого у матери, обвиненной в убийстве малолетнего, сообщила детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева. На этой неделе стало известно, что местная жительница облила свою полуторогодовалую дочь горючей жидкостью и подожгла. Ребенок погиб. Это, по данным правоохранительных органов, произошло на глазах восьмилетнего сына обвиняемой. Женщина была задержана. Сегодня суд изберет ей меру пресечения.

«Детям из этой семьи требуется забота и лечение. Ребенок, который стал вынужденным свидетелем преступления, уже получает помощь психологов в социальном центре»,– сообщила Ольга Казанцева. Еще один ребенок, воспитывавшийся в семье, передан отцу.

Вчера стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики. Семья, где произошла трагедия, состояла на учете как неблагополучная. В начале этого года суд ограничил мать в родительских правах, решение в законную силу пока не вступило.

Губернатор Виктор Томенко потребовал также от правительства края оценить качество работы органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы. «Требую внести такие предложения, чтобы в будущем исключить подобные угрозы в семьях. Дайте предложения по усилению работы всей системы защиты детства, где давно назрела необходимость повышения заработных плат, требуется обучение специалистов, введение дополнительных ставок для органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних. Требую ответить, принесет ли пользу передача полномочий органов опеки и попечительства на краевой уровень? Также поручаю сформировать программы сопровождения родителей, имеющих психические заболевания», - сказал губернатор.

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Анна Егорова