Парламент Приморья предлагает усыплять агрессивных бездомных собак

Депутаты законодательного собрания Приморского края на своем заседании сегодня приняли обращение в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина с предложение ввести поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Они предполагают возможность умерщвления агрессивных, опасных для людей безнадзорных животных.

«Приморские депутаты считают, что применение установленной в настоящее время федеральным законодательством системы "отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск" не позволяет достигать необходимых результатов по снижению численности бездомных животных без использования каких-либо других мер»,— говорится в сообщении пресс-службы заксобрания региона.

Согласно действующему законодательству, агрессивные безнадзорные животные должны помещаться в приюты и содержаться там либо до наступления естественной смерти, либо до передачи новым владельцам.

«Мы уверены, что агрессивных собак, которые признаны таковыми комиссией (специалистами в области ветеринарии.— «Ъ»), нужно усыплять. Возвращать их в среду обитания нельзя, а содержать всю жизнь в приюте негуманно и небезопасно, потому что они будут причинять вред другим животным, а также персоналу, который за ними ухаживает. Кроме того, это стоит немалых денег, и их лучше потратить на то, чтобы устраивать в семьи неагрессивных животных, на стерилизацию, вакцинацию, чипирование и другие нужды»,— заявил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию заксобрания Андрей Андрейченко.

В 2022 году общие расходы бюджета Приморского края «на осуществление деятельности по обращению с безнадзорными животными» составили свыше 100 млн руб., увеличившись в четыре раза по сравнению с годом ранее.

В начале февраля текущего года власти Чугуевского муниципального округа Приморского края ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации. Решение было связано со случаями нападений бездомных собак на людей на центральной площади села Чугуевка. По данным прокуратуры, в результате «трем несовершеннолетним причинены телесные повреждения в виде ссадин».

Алексей Чернышев, Владивосток