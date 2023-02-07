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Коммерсантъ FM
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В одном из муниципалитетов Приморья введен режим ЧС из-за нападений бездомных собак на людей

Власти Чугуевского муниципального округа Приморского края ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) с 7 февраля. Решение связано со случаями нападений бездомных собак на людей на центральной площади села Чугуевка, говорится в Telegram-канале администрации округа. Муниципальные власти намерены без проведения аукциона заключить договор с ООО «Аристократ» «на отлов в кратчайшие сроки безнадзорных животных с территории Чугуевского округа».

Прокуратура фиксировала случаи нападения собак на прохожих на центральной площади села Чугуевка (население — 11 тыс. человек) с 3 по 6 февраля. В результате «трем несовершеннолетним причинены телесные повреждения в виде ссадин». Надзорное ведомство пообещало дать «принципиальную оценку исполнению требований законодательства при реализации органом местного самоуправления и его должностными лицами полномочий по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных».

Алексей Чернышев, Владивосток

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