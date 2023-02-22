Рынок послание получил

Послание российского президента Федеральному собранию взбодрило фондовые рынки. Индекс Московской биржи к середине торговой сессии поднимался более чем на 2%, уверенно превысив уровень 2,2 тыс. пунктов. Но известие о приостановке участия РФ в ДСНВ умерило оптимизм, и общий рост рынка по итогам дня оказался на уровне 1,3%. Зарубежные индексы, наоборот, падали до выступления Владимира Путина и начали восстанавливаться по его итогам. Для российского рынка рост может смениться падением на фоне перспектив введения на днях десятого пакета санкций ЕС.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Выступление Владимира Путина в Гостином дворе было в целом позитивно расценено российским фондовым рынком. Еще в начале торгов индекс Московской биржи уверенно поднимался и к 10:50 преодолел уровень 2200 пунктов. Затем рост ускорился, и к 13:00 индекс достиг 2227,82 пункта, прибавив с начала дня более 2%.
Подъем происходил при высокой активности инвесторов. По итогам дня показатель превысил 60 млрд руб., достигнув максимума с начала февраля. В целом на акции из индекса, то есть бумаги крупных компаний, пришлось более 82% основных торгов, чего не наблюдалось с середины декабря 2022 года. В этом году высокие объемы торгов отмечались в низколиквидных бумагах (см. “Ъ” от 17 февраля). Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов уточнил, что «на любые события, рыночные изменения в первую очередь реагируют "голубые фишки", как более ликвидные». Впрочем, к концу основной торговой сессии активность участников рынка снизилась, а индекс остановился на 2212,42 пункта, что на 1,3% превысило показатель закрытия 20 февраля.
Участники рынка ожидали, что в послании главы государства основной упор будет сделан на экономических стимулах. В итоге рынок получил не только ряд важных внутренних инициатив, но и ряд ключевых внешних заявлений. Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков обращает внимание на слова президента о развитии восточного направления, финансовой системы, инициативы для внутреннего бизнеса: «Ориентиры для финансово-промышленной элиты стали стимулом для роста российских акций». Понервничать инвесторов заставила новость о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и развитии ВПК. «Это внесло коррективы, и ажиотаж спал»,— отмечает Александр Цыганов.
Международные инвесторы, судя по всему, ожидали от Владимира Путина худшего. За час до начала обращения ведущие европейские фондовые индексы снизились на 0,7–1%. В лидерах падения оказался немецкий индекс DAX, просевший чуть более чем на 1%, до 15,42 тыс. пунктов. «Неопределенность перед выступлением была высокой, и для снижения рисков самые нервные инвесторы сократили позиции, что нормально»,— отмечает трейдер крупной брокерской компании.
Однако с началом выступления западные индексы начали восстанавливаться и к 13:00 отыграли основную часть снижения. По итогам торгов они закрылись лишь на 0,3–0,5% ниже предыдущего дня. По мнению инвестиционного стратега компании «Арикапитал» Сергея Суверова, в целом речь президента РФ Европа оценила «как воинственную по отношению к Западу с достаточно жесткой риторикой, кроме того, Москва приостановила участие в договоре СНВ-3, что инвесторы восприняли негативно». Немного успокоили европейские рынки, уточняет эксперт, заявления официальных лиц ЕС о том, что они не ожидают рецессии в этом году.
Перспективы сохранения роста российского рынка остаются туманными. В условиях текущей геополитической ситуации и в целом высокой степени неопределенности «внимание инвесторов нельзя назвать устойчивым», считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова. Тем более что до конца этой недели ожидается принятие десятого пакета санкций со стороны ЕС. Насколько они будут существенны с точки зрения ущерба для компаний и экономики РФ в целом, отмечает аналитик, а также степени их влияния, можно будет говорить после публикации, а также в случае введения каких-либо значимых ограничительных мер, которые не обсуждались в публичном поле ранее.