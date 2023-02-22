Рынок послание получил

Послание российского президента Федеральному собранию взбодрило фондовые рынки. Индекс Московской биржи к середине торговой сессии поднимался более чем на 2%, уверенно превысив уровень 2,2 тыс. пунктов. Но известие о приостановке участия РФ в ДСНВ умерило оптимизм, и общий рост рынка по итогам дня оказался на уровне 1,3%. Зарубежные индексы, наоборот, падали до выступления Владимира Путина и начали восстанавливаться по его итогам. Для российского рынка рост может смениться падением на фоне перспектив введения на днях десятого пакета санкций ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выступление Владимира Путина в Гостином дворе было в целом позитивно расценено российским фондовым рынком. Еще в начале торгов индекс Московской биржи уверенно поднимался и к 10:50 преодолел уровень 2200 пунктов. Затем рост ускорился, и к 13:00 индекс достиг 2227,82 пункта, прибавив с начала дня более 2%.

Подъем происходил при высокой активности инвесторов. По итогам дня показатель превысил 60 млрд руб., достигнув максимума с начала февраля. В целом на акции из индекса, то есть бумаги крупных компаний, пришлось более 82% основных торгов, чего не наблюдалось с середины декабря 2022 года. В этом году высокие объемы торгов отмечались в низколиквидных бумагах (см. “Ъ” от 17 февраля). Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов уточнил, что «на любые события, рыночные изменения в первую очередь реагируют "голубые фишки", как более ликвидные». Впрочем, к концу основной торговой сессии активность участников рынка снизилась, а индекс остановился на 2212,42 пункта, что на 1,3% превысило показатель закрытия 20 февраля.

Участники рынка ожидали, что в послании главы государства основной упор будет сделан на экономических стимулах. В итоге рынок получил не только ряд важных внутренних инициатив, но и ряд ключевых внешних заявлений. Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков обращает внимание на слова президента о развитии восточного направления, финансовой системы, инициативы для внутреннего бизнеса: «Ориентиры для финансово-промышленной элиты стали стимулом для роста российских акций». Понервничать инвесторов заставила новость о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и развитии ВПК. «Это внесло коррективы, и ажиотаж спал»,— отмечает Александр Цыганов.

Международные инвесторы, судя по всему, ожидали от Владимира Путина худшего. За час до начала обращения ведущие европейские фондовые индексы снизились на 0,7–1%. В лидерах падения оказался немецкий индекс DAX, просевший чуть более чем на 1%, до 15,42 тыс. пунктов. «Неопределенность перед выступлением была высокой, и для снижения рисков самые нервные инвесторы сократили позиции, что нормально»,— отмечает трейдер крупной брокерской компании.

Однако с началом выступления западные индексы начали восстанавливаться и к 13:00 отыграли основную часть снижения. По итогам торгов они закрылись лишь на 0,3–0,5% ниже предыдущего дня. По мнению инвестиционного стратега компании «Арикапитал» Сергея Суверова, в целом речь президента РФ Европа оценила «как воинственную по отношению к Западу с достаточно жесткой риторикой, кроме того, Москва приостановила участие в договоре СНВ-3, что инвесторы восприняли негативно». Немного успокоили европейские рынки, уточняет эксперт, заявления официальных лиц ЕС о том, что они не ожидают рецессии в этом году.

Перспективы сохранения роста российского рынка остаются туманными. В условиях текущей геополитической ситуации и в целом высокой степени неопределенности «внимание инвесторов нельзя назвать устойчивым», считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова. Тем более что до конца этой недели ожидается принятие десятого пакета санкций со стороны ЕС. Насколько они будут существенны с точки зрения ущерба для компаний и экономики РФ в целом, отмечает аналитик, а также степени их влияния, можно будет говорить после публикации, а также в случае введения каких-либо значимых ограничительных мер, которые не обсуждались в публичном поле ранее.

Виталий Гайдаев