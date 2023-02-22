Российский софт спишет налоги

Российские IT-компании могут получить дополнительный инструмент поддержки: президент РФ предложил ввести налоговый вычет для компаний, которые приобретают отечественный софт или электронику. Это может стимулировать спрос, признают участники рынка, но пока неясно, на какую именно продукцию распространится мера. Юристы полагают, что инициатива потребует создания более обширного реестра отечественных решений. Между тем уже и без того широкая поддержка IT-отрасли пока привела к противоречивым результатам. Власти объявляют о серьезном росте сегмента, но расчеты аналитиков на базе данных компаний говорят об обратном. Эксперты полагают, что в полной мере эффект господдержки проявится уже в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предоставить налоговые льготы компаниям, которые покупают отечественный софт и высокотехнологичное оборудование, в том числе на базе искусственного интеллекта. Президент уточнил, что «на каждый рубль, вложенный компанией на покупку такой продукции, надо выдавать налоговый вычет в полтора». «Прошу правительство внести предложение по перечню такого оборудования, по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот»,— добавил он.

В 2022 году уже был введен ряд налоговых льгот и преференций для IT-компаний. В их числе — пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль, освобождение от НДС, существенное снижение страховых взносов, введение моратория на налоговые проверки, а также ряд других. Новая инициатива также предполагает увеличение вложений в отечественные IT-решения, но с использованием другого механизма, через покупателей, которые смогут получить налоговый вычет, поясняет специальный советник КА Pen & Paper Наталья Бунина. Похожие изменения, отмечает она, были внесены в Налоговый кодекс в июле 2022 года, они позволяют налогоплательщикам применять специальный повышающий коэффициент к норме амортизации 3 в отношении приобретенного оборудования, включенного в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Также льгота применяется в отношении софта, включенного в единый реестр российского ПО Минцифры.

Новая мера поддержки также может распространиться на решения из реестра отечественного ПО Минцифры и реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, считает руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Госпожа Бунина же считает, что инициатива предполагает увеличение списка российских продуктов и создание нового единого реестра ПО и электроники, но «какое именно министерство будет ответственно, пока непонятно».

У источника “Ъ” на IT-рынке вызывает вопросы механизм реализации меры: «Неясно, смогут ли заказчики получать вычеты только с закупок продукции, включенной в текущие реестры». Сейчас еще довольного много компаний не включают разработки в реестры, уточняет один из собеседников “Ъ”. Также новые льготы, по его мнению, могут вызвать вопросы у Минфина. «Исходя из текущей экономической ситуации обосновать новые потери бюджета будет непросто»,— считает он. В Минфине “Ъ” сказали, что «прорабатывают вопрос». В Минпромторге и Минцифры не ответили “Ъ”.

Между тем, несмотря на уже действующие обширные меры поддержки, в 2022 году IT-рынок показал падение по финансовым результатам и инвестициям в основной капитал, следует из предварительного отчета «СПАРК-Интерфакс» о состоянии сектора, только за первые три квартала 2022 года собственные вложения IT-компаний в развитие снизились на 12%, а финансовый результат (разница между доходами и расходами на уплату процентов и налогов) в январе—октябре 2022 года сократился на 16%. Но вице-премьер Дмитрий Чернышенко, наоборот, 21 февраля заявил об улучшении показателей IT-компаний. По его словам, по сравнению с 2021 годом их выручка увеличилась на 35,3%, а средняя зарплата — на 16,4%. В аппарате вице-премьера не ответили “Ъ”.

В Центре стратегических разработок (ЦСР) согласны с оценками «СПАРК-Интерфакс». Существенным фактором являются внешнеполитические риски, затрудняющие контакты российских компаний с иностранными партнерами, поясняет заместитель начальника отдела сопровождения процессов предоставления госуслуг в электронной форме ЦСР Алексей Галочкин. В ЦСР уточняют, что в конце 2022 и начале 2023 года ситуация «в корне не изменилась, отчасти потому, что меры поддержки отрасли имеют отложенный эффект, но в этом году их действие проявится и простимулирует рост рентабельности отрасли».

Предложенный президентом новый механизм поможет экономить компаниям, решившим закупить отечественные решения, отмечает эксперт по налогообложению «СКБ Контур» Михаил Пархоменко. «Если организация приобрела ПО, которое подпадает под льготы, за 10 млн руб., то в расходах она сможет учесть в полтора раза больше, то есть 15 млн руб. Значит, и налога на прибыль придется платить меньше — с дополнительного вычета в размере 5 млн руб. Экономия для покупателя составит 20% от суммы затрат, то есть 1 млн руб.»,— говорит он. Решение президента может помочь распространению отечественных продуктов, считает директор по коммуникациям цифровой платформы «Ракета» Дарья Зубрицкая. «Однако как оборудование, так и софт должны отвечать задачам и иметь достаточную функциональность, иначе издержки бизнесов, даже при учете господдержки, могут не окупиться»,— отмечает она.

Тимофей Корнев, Татьяна Исакова, Юлия Тишина