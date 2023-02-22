Автомобилям предложили водную альтернативу

Оператор судоходной линии между ММПК «Бронка» и Калининградской областью предложил альтернативу перевозке автотранспорта из Усть-Луги — доставку автомобилей в контейнерах. Стоимость услуги — в четыре раза выше, чем железнодорожными паромами. Эксперты, впрочем, отмечают, что сервис может быть востребованным, хотя сомневаются в его конкурентоспособности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ООО «Алгоритм Групп» во вторник объявило о начале работы сервиса по перевозке легкового автотранспорта из Петербурга в Калининградскую область. Компания в корпоративном Telegram-канале сообщила, что легковые автомобили принимаются в ММПК «Бронка» и передаются под ответственность ООО «Алгоритм групп». Авто размещается и закрепляется в морском контейнере, а затем отправляется как контейнерный груз в Калининградский морской торговый порт. Стоимость доставки одного легкового автомобиля под ключ с выдачей его в КМТП составляет 100 тыс. рублей.

Доставить автомобиль морем в Калининград также можно на курсирующих из Усть-Луги в Балтийск паромах «Балтийск» и «Амбал» (оператор «Оборонлогистика») в виде накатных грузов. Стоимость перевозки, по данным ТАСС, составляет 25 тыс. рублей для автомобиля, для мотоцикла — 9,2 тыс. рублей, для микроавтобуса или небольшого фургона — 48,2 тыс. рублей. В «Алгоритм Групп», тем не менее, считают свою цену за услугу экономически обоснованной, отмечая, что работают над оптимизацией стоимости перевозки. При этом в компании подчеркивают: «Относиться к этому сервису необходимо как к альтернативе, а не как к основному способу доставки легкового автотранспорта».

На конец января морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 13 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга — Балтийск, Бронка — Калининград, Санкт-Петербург — Балтийск, Санкт-Петербург — Калининград. Паром «Балтийск» до середины февраля находился в непродолжительном ремонте, что, по информации пресс-службы «Оборонлогистики», привело к небольшому снижению грузооборота на линии в январе. В числе прочих грузов «Оборонлогистика» за месяц перевезла 519 единиц автотранспорта.

Над развитием контейнероперевозок из Большого порта Санкт-Петербург работают и другие российские компании. В частности, накануне оператор «Рускон» (группа «Дело») сообщил о запуске морского сервиса Санкт-Петербург — Стамбул. В феврале начал действовать сервис Санкт-Петербург — Бразилия от экспедиторской компании «Модуль», а FESCO организовала еженедельный каботажный сервис Санкт-Петербург — Калининград.

По данным Ассоциации морских торговых портов России, контейнерооборот Большого порта Санкт-Петербург (в который входит и порт «Бронка») в январе снизился по сравнению с показателем за январь прошлого года на 71%, до 49 290 TEU.

«Учитывая те проблемы, которые возникают с проездом по территории прибалтийских государств и в целом во взаимодействии с Европой, новый канал имеет право на существование, хотя конкурировать с "Оборонлогистикой" будет достаточно сложно»,— говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Вячеслав Калашников