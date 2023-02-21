Пользователи жалуются на недоступность Atomic Heart в магазине VK Play

Пользователи российского цифрового магазина видеоигр VK Play в комментариях во «ВКонтакте» жалуются на проблемы с доступом к игре Atomic Heart, которая вышла 21 февраля. Atomic Heart — шутер от российской студии Mundfish, который в России официально на ПК можно приобрести только в сервисе VK Play.

Среди проблем, на которые указывают пользователи,— низкая или отсутствующая скорость скачивания дистрибутива с игрой, проблемы с авторизацией и появлением продукта в библиотеке VK Play. В самом VK Play говорят, что «в данный момент сервис испытывает повышенную нагрузку, в скором времени проблема будет решена».

В сентябре 2022 года студия Mundfish заявила, что разрабатываемый ею шутер от первого лица Atomic Heart выйдет в России и других странах СНГ эксклюзивно на площадке VK Play. Изначально предполагалось, что версия игры для компьютеров будет распространяться в магазине Steam, но вследствие военной операции на Украине работа площадки в России была нарушена.