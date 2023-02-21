Байден выступил в Варшаве

Президент США Джо Байден начал выступление в Варшаве. Его речь, как ожидается, будет адресована в том числе президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу. В начале выступления он заявил, что военная операция России на Украине стала испытанием для США, ЕС и НАТО, однако Североатлантический альянс сейчас сплочен как никогда, вопреки ожиданиям российского президента. Трансляцию выступления ведет Белый дом на YouTube.

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Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ Джо Байден

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

Господин Байден начал свое выступление с заявления о том, что «Киев выстоял». «Год назад мир готовился к падению Киева. Что ж, я только что прибыл из Киева и могу сообщить, этого не случилось»,— заявил президент США. «Свободный Киев не пал»,— констатировал Джо Байден, высоко оценив помощь Польши Украине.

Господин Байден напомнил, что украинский конфликт побудил Финляндию и Швецию вступить в Североатлантический альянс. «Вместо этого (раскола.— “Ъ”) НАТО более сплочено, чем когда-либо прежде. Он (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) думал, что сможет превратить энергетику в оружие, сломить решимость Европы, а вместо этого мы работаем над тем, чтобы покончить с зависимостью Европы от российского ископаемого топлива»,— заявил президент и объявил, что США примут саммит НАТО в следующем году.

Также Джо Байден выразил поддержку Молдавии, стремящейся в ЕС. Он обратился к президенту страны: «Сегодня здесь президент Санду … это честь, поддерживать свободолюбивый народ Молдавии».

Выступление президента США длилось 20 минут и завершилось выходом на сцену группы детей с флажками США, Украины и Польши.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».