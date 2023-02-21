Apple запатентовала ремешок для часов, меняющий цвет

Компания Apple запатентовала ремешок для фирменных часов Apple Watch, который способен менять цвет, сообщает AppleInsider.

По информации издания, речь идет о ремешке с интегрированными в него электрохромными элементами — отдельными нитями или целыми слоями, которые способны менять цвет или узор в автоматическом режиме. В Apple, описывая технологию, отмечают, что подобный ремешок можно настраивать в тон одежды пользователя, а также использовать смену цветов для вывода уведомления от приложений. Кроме того, компания отмечает, что в перспективе на ремешок можно будет выводить и текстовые сообщения.

О том, когда появятся подобные ремешки для Apple Watch и будет ли вообще компания использовать такое решение в своих продуктах, не сообщается. В настоящее время персонализация часов Apple реализована только за счет сменных ремешков из различных материалов (силикон, сталь, кожа и др.) и разнообразных вариантов цифровых циферблатов, для которых можно установить автоматическую смену.

Максим Вершинин