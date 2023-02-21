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Коммерсантъ FM
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«Роскосмос» одобрил эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года

Научно-технический совет «Роскосмоса» решил продлить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Сегодня в госкорпорации "Роскосмос" прошло заседание президиума научно-технического совета (НТС), на котором было рассмотрено и одобрено решение совета главных конструкторов о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года»,— говорится в сообщении. Научно-технический совет должен подготовить соответствующие документы и передать их в правительство.

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что России не хватит денег для эксплуатации МКС и одновременного финансирования новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС). В июле 2022 года новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, чтобы сформировать свою орбитальную станцию.

Позднее в «Роскосмосе» пояснили, что точную дату выхода из проекта установят в зависимости от технического состояния МКС. Однако в октябре глава Минпромторга и вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что эксплуатацию российского сегмента МКС могут продлить до 2028 года.

На МКС России принадлежит шесть модулей. При этом на долю России приходится 17% всей массы МКС.

Анастасия Ларина

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