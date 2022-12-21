Райффайзенбанк с 23 декабря изменит условия валютных переводов

С 23 декабря 2022 года для клиентов Райффайзенбанка изменятся условия валютных переводов в российские и зарубежные банки. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

В мобильном приложении «Райффайзен Онлайн» минимальная сумма каждого перевода теперь составит $5 тыс. или эквивалент в валюте перевода по курсу Банка России в день перевода. Комиссия за перевод составит 2%, минимальная комиссия — 100, максимальная — 300 единиц в валюте счета.

В отделении банка минимальная сумма перевода в другие банки остается прежней: 5 тыс. долларов США или евро, или 500 тыс. японских иен. Комиссия за такой перевод составит 3%, минимальная комиссия — 100, максимальная — 300 единиц в валюте счета.

Ранее Райффайзенбанк ввел комиссию на платежные сервисы «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и Universal Bank в размере 0,5% от суммы перевода.

Дарья Эрозбек