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Коммерсантъ FM
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Китай открывается с деловой стороны

Кто может посетить страну после отмены политики нулевой терпимости

«Аэрофлот» выполнил первый рейс в Шанхай после снятия в Китае ограничений, связанных с COVID-19. На борту было чуть больше 80 пассажиров, сообщает ТАСС. В основном это россияне, которые полетели в КНР с деловыми целями или для воссоединения с семьей. Для туристов страна все еще закрыта — Китай не выдает соответствующие визы.

Фото: Tingshu Wang/File Photo, Reuters

Фото: Tingshu Wang/File Photo, Reuters

Первые туристические группы отправятся не раньше осени, отметил владелец компании Go China Сергей Седов: «Мы говорим только про одну категорию людей, которые сейчас едут в Китай, — это бизнесмены, то есть люди, которые посещают выставки или деловых партнеров, едут на какие-то переговоры. Чуть больше месяца назад Китай отменил последнее препятствие для посещения страны — обязательный карантин, из-за которого люди 21 день сидели под замком в отеле. Сейчас уже этого требования нет, поэтому все поехали.

Визы дают, но делают их долго, ожидание составляет от двух месяцев.

То есть пока говорить о каком-то туристическом направлении в Китай еще рано. Мы думаем, что это станет возможным только осенью. Между тем, конечно, допандемических цен уже не будет. Повышение, думаю, составит порядка 30% от того, что было. В абсолютных цифрах недельный тур с перелетом может стоить около 90-100 тыс. руб. на человека, включая переезды между городами и проживание в отеле. Но это не формат all-inclusive. Как правило, речь идет о завтраке в отеле по системе "шведский стол" и обедах между экскурсиями в национальных ресторанах».

Что ждет экономику Китая после отмены ограничений

Что ждет экономику Китая после отмены ограничений

А вот из Китая в Россию туристы уже могут путешествовать свободно. Первый рейс в Москву прибудет из Гуанчжоу 23 февраля, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что после трех лет затворничества из-за пандемии интерес к зарубежным поездкам очень высок. До COVID-19, в 2019 году из Китая в Россию приехали около 2 млн человек, больше 60% из которых воспользовались соглашением о безвизовых групповых турпоездках.

Но действие этого документа было приостановлено в январе 2021-го из-за пандемии. Возможно, этим объясняется малочисленность первой группы из Китая — прилетят всего 34 человека, рассказал председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров: «Российские консульства и в Пекине, и в Шанхае, и в Гуанчжоу, и в Шэньяне уже ставят туристические визы для китайских граждан. До пандемии всегда приезжали большие группы — от пяти до 50 человек — по межправительственному соглашению, по визированным спискам.

Это достаточно простая процедура, которая не требовала посещения посольства и практически ничего не стоила. Визы же отличаются от этого, потому что это и занимает время, и означает траты — порядка 1 тыс. юаней, что соответствует примерно 11 тыс. руб. Понятно, что быстро это все сформировать невозможно».

Как Китай отменяет политику нулевой терпимости

Как Китай отменяет политику нулевой терпимости

В начале февраля 2023-го власти Китая разрешили своим гражданам выезжать за границу, но только в составе организованных групп и только в определенные страны. В списке 20 государств, включая Аргентину, Венгрию, Египет, Камбоджу, Кению и Россию. До пандемии китайцы были самыми активными путешественниками в мире, к тому же и самыми щедрыми.

На траты туристов из КНР за рубежом приходилось примерно 20% в глобальной отрасли. Так, в 2019 году они оставили за границей $255 млрд.

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Светлана Белова

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