Росавиация: зарубежные компании на 8% нарастили объем транзитных полетов через РФ

Иностранные авиакомпании увеличили объем транзитных полетов через российское воздушное пространство на 8% с января 2023 года, сообщили в пресс-службе Росавиации. Лидерами по наращиванию полетов стали китайские авиакомпании, индийский перевозчик Air India и белорусская авиакомпания «Белавиа».

По данным Росавиации, которые приводит ТАСС, юго-восточные и азиатские авиакомпании, используя кратчайшие маршруты через территорию России, также приступили к постепенному наращиванию объемов авиаперевозок.

Активнее всех совершают полеты китайские авиакомпании — около 60 рейсов в день, Air India — 20 рейсов в день и «Белавиа» — 16 рейсов в день, отметили в пресс-службе. К транзитным полетам через российское воздушное пространство приступили также вьетнамская авиакомпания Hang Khong Viet Nam и филиппинская Philippine Air Lines.

«Выполняя транзитные полеты через Россию, иностранные авиакомпании Юго-Востока и Азии имеют существенные экономические преимущества перед авиакомпаниями недружественных стран, полеты которых в настоящее время в/из России приостановлены из-за санкций. Ожидается, что в летнем расписании IATA 2023 (Международная ассоциация воздушного транспорта.— "Ъ") количество ежедневных рейсов будет увеличено»,— отметили в Росавиации.

В конце февраля европейские государства ввели запрет на выполнение полетов гражданских самолетов из России. В качестве ответной меры Росавиация ввела ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств. При этом гендиректор IATA Уильям Уолш заявил, что в случае завершения военного конфликта на Украине Запад должен готовиться к возобновлению полетов через Россию.

По данным «Ъ», в Росавиации также обдумывают возможность снятия всех ограничений на полеты «Белавиа» в Россию. При этом единственной выгодой для российских компаний в отрасли считают наращивание перевозок из регионов в Минск для трансфера в Грузию, но основной поток из Москвы полетит через Ереван.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Белорусский аэровокзал».

Милена Костерева