Экономика перешла к росту прогнозов

Пессимизм портфельных управляющих в отношении ближайшего будущего мировой экономики постепенно снижается. Этому способствуют позитивные данные по инфляции и экономике США. Вместе с тем управляющие не уверены в устойчивости тенденций и сдержанно расходуют средства. Предпочтение отдается рынкам развивающихся стран, которые, по оценке игроков, будут восстанавливаться на фоне роста экономик Китая и Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly, Reuters Фото: Andrew Kelly, Reuters

Февральский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует об укреплении оптимизма международных инвесторов относительно ближайших перспектив мировой экономики. В анкетировании принимали участие 299 портфельных менеджеров, под управлением которых находятся $847 млрд. Согласно опросу, число респондентов, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики замедлятся, на 35% превысило число тех, кто надеется на ускорение темпов. В ноябре пессимистов было на 77% больше.

Улучшению настроений инвесторов способствуют вышедшие в начале года данные по экономике США, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. «Инфляция ниже ожиданий, а рост экономики — выше, да и признаков рецессии в виде роста безработицы пока не видно. Поэтому уровень страха инвесторов ощутимо снизился»,— отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. Вместе с тем улучшение наблюдается относительно прогнозов, которые были излишне пессимистичны, поэтому управляющие и сохраняют осторожность. «В рамках долгосрочного спада возможны периоды оживления и роста деловой активности, которые можно легко принять за начало разворота долгосрочной тенденции»,— считает господин Брагин.

Поэтому в сложившихся условиях управляющие не спешат значительно сокращать долю наличности в портфелях и активно переходить в рисковые активы. В феврале средний размер кеша снизился лишь с 5,3% до 5,2%, оставшись выше долгосрочного среднего значения. Одновременно с этим число управляющих, у которых доля вложений в акции оставалась ниже индикативного уровня, на 31% превысило число тех, у которых эта доля была выше. За месяц показатель вырос на 2 п. п.

Активнее всего управляющие сокращали вложения в акции американских компаний. По данным BofA, число управляющих с долей таких бумаг в портфеле ниже индикативного уровня на 34% превышало число тех, у кого этот показатель был выше. «По-прежнему есть неопределенность в отношении политики ФРС, в связи с чем управляющие опасаются инвестировать весь капитал в американский рынок»,— отмечает главный аналитик УК «Тринфико» Максим Васильев.

При этом инвесторы продолжали наращивать вложения в компании развивающихся стран. Число управляющих, у которых вес таких акций в портфелях превысил индикативный уровень, вырос на 16 п. п., до 46%, максимума с марта 2021 года. Это подтверждают и данные Emerging Portfolio Fund Research, согласно которым за последние четыре недели фонды emerging markets (EM) привлекли почти $25 млрд.

Такому поведению инвесторов способствуют ожидания ускорения темпов роста экономики Китая на фоне смягчения политики в отношении COVID-19. По словам аналитика «КСП Капитал Управление активами» Михаила Беспалова, в 2023 году высокие темпы роста ожидаются не только в Китае, но и в Индии, еще одной крупной экономике в сегменте EM, что не может не привлекать инвесторов.

В связи с тем, что Китай является крупнейшим торговым партнером России, в выигрыше может оказаться российский фондовый рынок, несмотря на его изоляцию. В первую очередь это влияние будет идти через нефтегазовые компании. «После ограничений, введенных США и ЕС, сырье из России перенаправляется в основном именно в Азию, поэтому рост спроса в этом регионе важен для российских экспортеров»,— отмечает Михаил Беспалов.

С другой стороны, на фоне роста бюджетного дефицита и сохраняющейся геополитической напряженности потенциал роста российского рынка остается ограниченным, что может уменьшить позитивное влияние роста азиатских экономик на акции российских компаний. Весьма вероятно, считает Максим Васильев, что на рынке акций будет наблюдаться картина восстановления рыночной стоимости отдельных компаний, в то время как широкий рынок может показывать довольно сдержанную динамику.

Виталий Гайдаев