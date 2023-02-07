Казахстан собирает инвесторов

Новый инвестхаб в Казахстане получит название ITS. Технологии для него поставит «СПБ Биржа», сообщает издание «Ведомости». Ее доля в капитале — 10% минус одна акция. Еще один миноритарий — Freedom Kazakhstan. Главным акционером с долей более 80% стал специально созданный инвестфонд. Платформа будет обладать привычным функционалом биржи, но новых размещений на ней не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вместе с тем площадка планировала подключить клиентов российских брокеров через свои зарубежные «дочки», сообщал Frank Media. Но пока такие перспективы туманны, отметил управляющий директор инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«Площадка, которую сейчас строят коллеги в Казахстане, в первую очередь предназначена именно для иностранных участников. Ее нельзя отнести к традиционному импортозамещению, так как российский инвестор, имеющий открытые счета у отечественных же брокеров, скорее всего, не сможет работать на этой бирже. Первично доступ к ней смогут получить только зарубежные игроки. Частному инвестору все-таки нужно будет открывать какие-то новые счета за границей. Но, возможно, в процессе переговоров и вообще создания платформы что-то может измениться.

Вместе с тем "СПБ Биржа" участвует в проекте очень ограниченно, скорее как технологический партнер. Предполагается, что она не будет иметь даже контрольного пакета. Понятно, что в целом вся эта платформа — креатура российских инвестиционно-промышленных и финансовых групп, имеющих компании, в том числе и за рубежом, и которые в то же время не находятся под санкциями. Думаю, что для российских инвесторов постепенно будут популяризироваться сервисы иностранных брокеров. Если не будет каких-то серьезных санкций именно для граждан РФ, то они смогут участвовать и в работе новой платформы».

Новая биржа в Казахстане будет интересна прежде всего россиянам за рубежом, которые лишились доступа к своим счетам, подчеркнул управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский:

«Проблемы этих людей заключаются только в одном — их российские карты не работают нигде за рубежом, только в Казахстане, Турции и еще нескольких странах. То есть они никак не могут получить доступ к своим деньгам. Другими словами, вы можете сами покупать и продавать акции, получать дивиденды, но есть определенные трудности с тем, чтобы вывести эти средства. Из-за санкций вы не можете воспользоваться плодами ваших инвестиций по причине блокировки счетов за рубежом.

Есть, конечно, варианты выведения средств, например, через крипту, но там же совершенно не те объемы. Если это серьезный инвестор, который вкладывается в какое-нибудь крупное IPO, то понятно, что это совершенно другой масштаб».

Крупные российские брокеры пока лишь рассматривают возможные форматы взаимодействия с новой биржей в Казахстане. Например, в компании «Финам» не исключили, что будут представлены на площадке. Запустить ITS планируют в течение одного-двух месяцев.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин