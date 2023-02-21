Пути привели в колонию

В Белгороде вынесен первый с начала военной операции на Украине приговор по делу о попытке диверсии. Местные жители Александр Турьянский и Георгий Зеленин получили по три с половиной года строгого режима за планы повредить железную дорогу, по которой ходят военные эшелоны. Осужденные, которым грозило по семь лет лишения свободы, сотрудничали со следствием и признали вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Белгородский облсуд признал жителей областного центра Александра Турьянского и Георгия Зеленина виновными в попытке диверсии (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ) и назначил им по три с половиной года колонии строгого режима. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе регионального управления ФСБ, приговор вступил в законную силу.

Молодых людей задержали в апреле прошлого года. В суде было установлено, что они планировали повредить или полностью разрушить участок железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского района перед проездом по нему поезда с военной техникой и военнослужащими, участвующими в специальной военной операции.

Диверсанты рассчитывали, что их действия приведут к сходу состава с рельсов, повреждению техники и жертвам среди личного состава.

Преступление они планировали снять на видео и распространять в интернете.

Однако оперативники ФСБ смогли предотвратить диверсию. После задержания Александр Турьянский и Георгий Зеленин были заключены под стражу. На допросах они признались, что с начала боевых действий на Украине заняли антироссийскую позицию и решили уничтожить участок железной дороги, по которой идут военные эшелоны. Они планировали выкрутить на путях винты и ослабить крепежи и искали выход на представителей силовых структур Украины, в частности на Службу безопасности Украины, чтобы согласовать с ними свои действия.

Расследование уголовного дела завершилось в конце прошлого года. Процесс уложился в восемь заседаний. В рамках судебного следствия Александр Турьянский и Георгий Зеленин, по данным «Ъ», полностью признали вину. Судя по картотеке дел, один из адвокатов осужденных подал апелляционную жалобу.

Уголовное дело о попытке уничтожения железной дороги под Белгородом стало первым делом о диверсии с начала специальной военной операции.

Позже, в июле, в Липецке задержали трех граждан Украины, живших там под видом беженцев и планировавших взорвать автобусную станцию.

В августе в Курской области диверсионные группы трижды подорвали опоры линий электропередачи. Тогда же диверсией был признан взрыв на складе боеприпасов на военном аэродроме Саки в Крыму.

С начала года ФСБ сообщила о задержании нескольких человек, которые планировали или осуществляли диверсии на железной дороге в Пензенской и Свердловской областях.

Сергей Толмачев, Воронеж