Диверсантов увидели на железной дороге

В Пензенской области задержаны четверо молодых людей, подозреваемых в диверсии. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Следствие считает, что за деньги они подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне. Один из подозреваемых несовершеннолетний, именно ему, по версии следствия, и поступило предложение совершить диверсию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Пензенской области следователи задержали четверых молодых людей, один из которых несовершеннолетний. Они подозреваются в диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщили в СКР.

По данным следствия, в декабре 2022 года четверо подозреваемых в возрасте от 16 до 24 лет совершили два поджога объектов инфраструктуры Куйбышевской железной дороги. Ущерб оценивается в 600 тыс. руб. «Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области»,— отметили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

По данным источников «Ъ», следствие полагает, что в декабре 16-летний пензенец получил в социальных сетях предложение от неизвестного взорвать релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне. За это ему якобы было обещано 40 тыс. руб. Подросток, предположительно, получил от незнакомца подробные инструкции, что и как необходимо сделать. Он привлек к преступлению троих приятелей, полученные средства они планировали разделить.

В конце декабря поздно вечером молодые люди подожгли релейный шкаф светофора, а на следующий день — оборудование контактной сети.

Несмотря на то что к остановке движения поджоги не привели, молодые люди получили обещанное вознаграждение.

Уголовное дело изначально было возбуждено Пензенским линейным отделом МВД на транспорте по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), максимальное наказание по которому предполагает до пяти лет лишения свободы. Позже дело передали в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, где преступление было переквалифицировано на диверсию.

Вменяемая молодым людям статья предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

По данным «Ъ», трое совершеннолетних фигурантов уголовного дела арестованы, в отношении 16-летнего пензенца избрана мера пресечения в виде присмотра. В УФСБ по Пензенской области дело комментировать отказались.

В конце января ФСБ сообщила о задержании троих восьмиклассников из подмосковного Чехова, которые, общаясь с анонимными пользователями Telegram, получили задание совершить диверсию на железнодорожных путях на перегоне Курского направления в Подмосковье. Подростки повредили железнодорожные пути (способ силовики не уточнили) и сняли свои действия на видео.

До этого дело о диверсии было возбуждено в отношении троих молодых людей в Бурятии, которые подожгли объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне.

Сергей Петунин, Саратов