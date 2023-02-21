СМИ: датская логистическая компания Maersk сохранила возможность вернуться в Россию

Транспортная компания из Дании A. P. Moeller — Maersk, которая 20 февраля завершила продажу своих российских активов, включила в контракт пункт о праве последующего выкупа проданных площадок. Тем самым Maersk сохранила возможность возвращения на рынок РФ, сообщила газета Borsen.

Maersk основана в 1904 году. Компания специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. Штаб-квартира находится в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы, в которых работает около 79 тыс. сотрудников, располагаются более чем в 135 странах мира.

По информации издания, включение аналогичного пункта в контракт не исключают и в датской пивоваренной корпорации Carlsberg. Газета со ссылкой на источник в Конфедерации датской промышленности сообщает, что подобным образом хотят поступить несколько датских компаний, покидающих российский рынок.

Вчера, 20 февраля, пресс-служба Maersk сообщила о продаже своих логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited. Петербургский объект датского оператора — это склад охлажденной и замороженной продукции площадью 23,5 тыс. кв. м, действующий с 2020 года. Стоимость сделки не разглашается. Эксперты оценивают ее реальную стоимость в 3,5–5 млрд руб. и уже называют сделку одной из крупнейших в этом году.

Эрдни Кагалтынов