Maersk окончательно отчаливает

Датская логистическая компания A. P. Moeller — Maersk (Maersk) продала свои логистические площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited, сообщила вчера пресс-служба компании. Петербургский объект датского оператора — это склад охлажденной и замороженной продукции площадью 23,5 тыс. кв. м, действующий с 2020 года. Стоимость сделки не разглашается. Эксперты оценивают ее реальную стоимость в 3,5–5 млрд рублей и уже называют сделку одной из крупнейших в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После завершения сделки IG Finance Development Limited заключила соглашение с компанией «Ароса», крупным импортером продуктов питания в России, на управление купленными объектами в Петербурге и Новороссийске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ После завершения сделки IG Finance Development Limited заключила соглашение с компанией «Ароса», крупным импортером продуктов питания в России, на управление купленными объектами в Петербурге и Новороссийске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажа Maersk двух площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске является следствием принятого в марте 2022 года решения компании о прекращении деятельности в России, говорится во вчерашнем пресс-релизе компании. Упомянутые российские активы компании представляют собой склад охлажденной и замороженной продукции в Петербурге площадью 23,5 тыс. кв. м и внутренний склад в Новороссийске площадью 28,7 тыс. кв. м вместимостью 1,5 тыс. контейнеров. Сделка получила необходимые разрешения регулирующих органов в ЕС и России. После приобретения объектов IG Finance Development Limited заключила соглашение с компанией «Ароса», крупным импортером продуктов питания в России, на управление объектами в Санкт-Петербурге и Новороссийске, сообщается на сайте компании.

«На протяжении всего процесса продажи мы чувствовали сильную ответственность перед оставшимися 50 сотрудниками на двух объектах в России, и мы рады, что им будет предложено трудоустройство в рамках новой структуры»,— цитирует коммерческого директора Maersk пресс-служба компании.

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе Maersk, сумма сделки не разглашается. Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что справедливая стоимость активов равна примерно 3–3,5 млрд рублей, но с учетом того, что по условиям правительственной комиссии в сделках при продаже иностранных активов должен быть предоставлен дисконт, фактическая стоимость, скорее всего, не превысила 1,5 млрд рублей. По мнению господина Бурмистрова, доля петербургского объекта в цене продажи составляет 60% от суммы всей сделки.

Партнер Экспертной группы Veta Александр Терентьев, оценивает склад в Новороссийске не менее чем в 1,5 млрд рублей, а объект в Санкт-Петербурге — в 3.5 млрд рублей. «Таким образом, всю сделку можно оценить в 5 млрд рублей или чуть менее, если покупателю удалось выторговать скидку на фоне того, что продавец прекращает деятельность в России»,— говорит эксперт.

В сведениях ЕГРЮЛ информация об IG Finance Development Limited отсутствует. Согласно иностранным интернет-ресурсам, компания зарегистрирована на Кипре в 2007 году. «Вполне возможно, учитывая тренд перехода собственников такого крупного бизнеса, как транспортно-логистические терминалы, в российскую юрисдикцию, можно предположить, что это "временная" компания с целью проведения сделки продажи активов в максимально-комфортных условиях, и в будущем этот бизнес будет перерегистрирован в одном из российских специальных административных округов (САР)»,— сказал господин Терентьев.

Василий Цветков, генеральный директор и управляющий партнер «Ароса», уточнил «Ъ-СПб», что IG Finance Development Limited совместно с «Ароса» вели переговоры о сделке по покупке объектов с весны прошлого года. Действие двух компаний в совместных бизнес-интересах подтвердил и консультант сделки NF Group. По словам Михаила Тюнина, директора по работе с корпоративными клиентами NF Group в Санкт-Петербурге, сделка по приобретению склада Maersk станет одной из крупнейших в городе в 2023 году.

Мультитемпературный комплекс класса А+ был построен под нужды компании Maersk на территории индустриального парка «PNK Парк Софийская КАД» в 2020 году. Склад имеет в своем составе камеры глубокой заморозки (до –25 °С). Объект также оснащен двумя трехэтажными административно-офисными помещениями общей площадью около 2,5 тыс. кв. м. На территории отведены площадки для временного хранения контейнеров. ИП «PNK Парк Софийская КАД» расположен в районе Софийской улицы в Колпинском районе, в 5 км от развязки КАД, рядом с аэропортом и трассой М-10.

В сентябре 2022 года группа «Дело» закрыла сделку по приобретению доли в 30,75% Maersk в компании Global Ports, став таким образом владельцем 61,5% акций последней. По данным Global Ports, владеющей крупнейшими контейнерными терминалами на территории Большого порта Санкт-Петербург, грузооборот контейнеров на Первом контейнерном терминале и терминале «Петролеспорт» в 2022 году по сравнению с 2021 годом упал более чем в 3 раза.

Александра Тен