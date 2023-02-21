В Минфине пообещали профинансировать все предложения Путина

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все решения, о которых президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе послания Федеральному собранию, будут в полном объеме профинансированы. Он отметил, что решения были проработаны правительством.

«Те решения, которые сегодня озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием»,— сказал Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

Во время сегодняшнего послания Владимир Путин, в частности, заявил, что российским вузам необходимо вернуться к традиционной системе обучения специалистов со сроком обучения от четырех до шести лет, анонсировал дополнительную индексацию МРОТ на 10% и установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн руб.