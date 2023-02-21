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Коммерсантъ FM
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Путин предложил увеличить налоговый вычет за образование детей и лечение

Президент Владимир Путин выступил с предложением увеличить налоговый вычет по расходам на образование детей с 50 тыс. до 110 тыс. руб., а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств — со 120 тыс. до 150 тыс. руб. Он заявил, что государство вернет гражданам 13% от этих повышенных сумм.

Сейчас родители могут получить налоговый вычет в размере фактических расходов на образование ребенка, но не более 50 тыс. руб. в год. С помощью вычета можно вернуть около 6500 руб. НДФЛ за каждого ребенка. Социальный налоговый вычет на собственное обучение либо обучения брата или сестры пока не может превышать 120 тыс. руб. В 2022 году вступил в силу закон, включающий в налоговый вычет по расходам на медицину, траты на лечение детей (в том числе усыновленных) и бывших подопечных в возрасте от 18 до 24 лет.

Эрдни Кагалтынов

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