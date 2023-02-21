Президент России Владимир Путин распространил материнский капитал в новых регионах на детей, рожденных с 2007 года, как это было сделано в Крыму и Севастополе.

«Материнский капитал в новых территориях будет предоставляться семьям, где дети родились с 2007 года. То есть с того момента, когда эта программа начала действовать»,— сказал Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Объем бюджета на поддержку семей глава государства назвал самым быстрорастущим разделом. С 1 февраля материнский капитал был проиндексирован на 12,4%. Выплата на первого ребенка составит 589 500 руб. На территорию Крыма выплаты материнского капитала распространили в 2015 году.

Лусине Баласян