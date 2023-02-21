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Коммерсантъ FM
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Путин призвал отказаться от политики «пушки вместо масла» при решении оборонных задач

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что при развитии обороны государства в России не станут повторять прошлых ошибок и разрушать экономику. По словам президента, Россия может создать условия для развития страны, одновременно обеспечивая ее безопасность.

«Есть такое устойчивое выражение: пушки вместо масла. Оборона страны, конечно,— важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику. У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны. Именно в этой логике мы и действуем и будем действовать дальше»,— сказал он.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что ряд гражданских отраслей экономики в 2022 году продемонстрировал серьезный рост. «Многие базовые, подчеркну, именно гражданские отрасли отечественной экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство. Объемы ввода жилья впервые в современной истории нашей страны превысили 100 млн кв. м»,— сказал президент.

Российские аграрии за прошедший год собрали рекордные 150 млн т зерна, в том числе более 100 млн т пшеницы, добавил президент. До конца сельскохозяйственного года — до 30 июня 2023 года — Россия сможет довести общий объем экспорта зерна до 55–60 млн т. «Еще 10–15 лет назад это казалось просто сказкой, неосуществимым планом»,— отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, у России есть все возможности для достижения подобных результатов и по другим направлениям экономики.

Онлайн: послание Владимира Путина Федеральному собранию

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Милена Костерева

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