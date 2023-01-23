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Воронеж вошел в пятерку городов-миллионников РФ по обеспеченности торговыми площадями

Пятерка лидеров среди городов-миллионников России по показателю обеспеченности качественными торговыми площадями за 2022 год практически не изменилась. В топ-5 по-прежнему входят Самара (в ней работает 21 ТЦ, а на каждую тысячу жителей приходится 757 кв.м качественных торговых площадей), Екатеринбург (679 кв. м/1 тыс. чел.), Нижний Новгород (583 кв. м), Москва (580 кв. м) и Воронеж (521 кв. м). Причем столица Черноземья заняла место Ростова-на-Дону (505 кв. м). К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании NF Group, которые оценивали обеспеченность качественными торговыми площадями в 15 городах-миллионниках РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, по стране показатель оценивается в среднем в 507 кв. м/1 тыс. жителей. В Воронеже в минувшем году аналитики отметили открытие небольшого микрорайонного торгового центра «Проспект» (полезной площадью 4,3 тыс. кв. м). Это вместе с «отрицательной динамикой численности населения» обеспечило городу выход в пятерку лидеров. На конец 2022-го в Воронеже функционировали 17 концептуальных ТЦ суммарной арендопригодной площадью 546,7 тыс. кв. м, которые преимущественно сконцентрированы в правобережной части города.

Сегодня в Воронеже продолжается возведение районного торгового центра «Ласточкино» (GLA 8,1 тыс. кв. м) в Ленинском районе. Это позволит увеличить показатель обеспеченности до 529 кв. м/1 тыс. чел. Помимо строительства, в облцентре продолжилась реконцепция ТРЦ Сити-парк «Град», где обновляют общие зоны, фуд-корт и торговые галереи.

По мнению регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, минувший год скорректировал планы многих девелоперов по строительству торговых центров в регионах. При этом с 2016 года в компании не фиксируют бума нового предложения торговых объектов в городах-миллионниках, поэтому кризис 2022 года региональный рынок переживает «менее болезненно, чем столичные рынки».

Андрей Цветков

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