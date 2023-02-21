Путин предложил увеличить страховку добровольных пенсионных накоплений до 2,8 млн рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Он предложил увеличить страховку до 2,8 млн руб. для добровольных пенсионных накоплений — вдвое больше, чем для банковских вкладов.

«Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов»,— сказал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Владимир Путин напомнил, что страховое покрытие для вкладов граждан в банках установлено на уровне 1,4 млн руб.

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