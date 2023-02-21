Путин: Россия получила прямой отказ по гарантиям безопасности от Запада

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия была готова вести диалог с западными странами по вопросам безопасности, но в ответ получила только лицемерную реакцию и расширение НАТО.

«В декабре 2021 года Россия направила Западу проекты договоров о гарантиях безопасности, но получила отказ. Тогда стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана, и к февралю 2022 года стало понятно, что все готово к карательной акции в Донбассе»,— сказал президент.

Президент отметил, что Россия прилагала все усилия и делала все возможное для мирного урегулирования украинского кризиса. «Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий»,— добавил он.

По словам Владимира Путина, западные страны решили «зонтиком прикрыться» от России. Он также подчеркнул, что «вся планета утыкана» американскими военными базами. «США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне»,— сказал глава государства.

Владимир Путин выступает с 18-м посланием Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве. Оглашение послания проходит в присутствии членов правительства, депутатов, сенаторов и участников военной операции. Представителей СМИ из недружественных стран на мероприятие не пригласили.