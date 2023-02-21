FT: Украине предстоит получить еще €33 млрд из обещанной союзниками помощи

К декабрю 2022 года Минфин Украины получил €31 млрд обещанной западными странами финансовой поддержки. Как пишет Financial Times со ссылкой на исследование Кильского университета, Киеву предстоит получить еще €33 млрд бюджетной поддержки, уже обещанной союзниками.

Задержка выплат в основном связана с их реструктуризацией: в ноябре 2022 года Евросоюз пересмотрел выплаты по пакету финансовой помощи, пообещав в 2023 году перечислять по €1,5 млрд ежемесячно. Для некоторых пакетов поддержки ЕС потребовалось юридическое и политическое согласие, на получение которого ушло около шести месяцев.

Ученый Кильского университета Кристоф Требеш считает, что европейские страны могли бы значительно увеличить поддержку Украины. В исследовании упоминается война в Персидском заливе 1990–1991 годов, когда расходы США, Германии, Японии и Южной Кореи в несколько раз превышали расходы на помощь Украине. «Это ключевой вывод для меня — если бы мы захотели, мы могли бы сделать гораздо больше»,— приводит FT слова господина Требеша.

Вчера, 20 февраля, в Киев с необъявленным визитом приехал президент США Джо Байден. Он пообещал Украине «миллиарды» бюджетной помощи и анонсировал новый пакет военной поддержки. Его главный оппонент 45-й президент Дональд Трамп выступил против продолжения политики многомиллиардной помощи Украине и пообещал в течение суток урегулировать конфликт в случае переизбрания.

Андрей Сапожников