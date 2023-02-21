Трамп выступил против «вливания миллиардов» в Украину и пообещал решить конфликт при переизбрании

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом в первую очередь позвонит президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Он уверен, что сможет урегулировать конфликт в течение суток. Бывший глава государства выступил против продолжения политики многомиллиардной поддержки Украины.

«Я в ту же ночь, как узнаю о своей победе, позвоню двум людям — Зеленскому и Путину — и скажу им: "Нам надо встретиться". Я гарантирую, что смогу все урегулировать... Мы заключим соглашение в течение 24 часов»,— сказал господин Трамп на митинге во Флориде (цитата по ТАСС).

По мнению 45-го президента США, нельзя продолжать «вливать миллиарды, сотни миллиардов долларов» в Украину. По его мнению, это оттягивает урегулирование конфликта.

США накануне, 20 февраля, объявили о новом пакете помощи Украине на $460 млн. Поддержка была анонсирована в день визита президента США Джо Байдена в Киев. По словам американского президента, союзники согласовали для Украины поставки 700 танков, более 1 тыс. бронемашин и 2 млн артиллерийских боеприпасов.

О визите — в материале «Ъ» «В огороде бузина, а в Киеве Байден».

Леонид Уварчев