Джо Байден в Киеве пообещал Украине «миллиарды» бюджетной помощи

Президент США Джо Байден с необъявленным визитом приехал в Киев, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции американский политик анонсировал новый пакет военной помощи Украине и выделение «миллиардов» бюджетной поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Джо Байден

Фото: Gleb Garanich , Reuters Владимир Зеленский и Джо Байден

Фото: Gleb Garanich , Reuters

«Украине будут выделены миллиарды в виде бюджетной помощи»,— сказал господин Байден в Киеве (трансляция конференции ведется Euronews). Он еще раз подтвердил намерение американской стороны поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

США также выделят Украине пакет военной помощи на сумму в $500 млн. Он, в частности, включит системы залпового огня HIMARS. Как передает Reuters, президенты во время встречи обсуждали поставки оружия большей дальности. Ожидалось, что 20 февраля начнется визит Джо Байдена в Польшу.

О предыдущей встрече президентов Украины и США — в материале «Ъ» «Мы к вам, Джо Байден, и вот по какому делу».

Андрей Сапожников