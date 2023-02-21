Около 700 человек пострадали при новых землетрясениях на границе Турции и Сирии

Новые землетрясения привели к гибели четырех человек в Сирии и трех — в Турции. В двух странах пострадали не меньше 683 человек.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу ранее сообщал, что травмы из-за землетрясений в его стране получили 213 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы на месте трех разрушений.

Сирийские власти не раскрывали число погибших и пострадавших. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, не меньше четырех человек погибли из-за паники и давки в городах Алеппо, Тартус и Хама. По данным центра, не меньше 320 человек получили травмы в подконтрольных Дамаску районах. Еще 150 человек пострадали на северо-западе страны.

Землетрясения произошли вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией. Их магнитуда составила до 6,4. Это произошло спустя две недели после разрушительных землетрясений на границе Турции и Сирии 6 февраля (магнитудой до 7,8). Жертвами стали больше 41,1 тыс. в Турции и не меньше 8,5 тыс. в Сирии.

Леонид Уварчев