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Коммерсантъ FM
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Зеленский сообщил о работе с США по оружию, которое ранее не поставлялось

Киев и Вашингтон работают над поставками дальнобойного оружия, а также других видов вооружений, которые ранее не входили в пакеты помощи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита президента США Джо Байдена. По словам украинского лидера, стороны обсудили, как сделать все для «нашей совместной победы в войне».

«Работаем над поставками дальнобойного оружия и другого вида вооружений, которых ранее не было в пакетах поддержки. Я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте.

США накануне, 20 февраля, объявили о новом пакете помощи Украине на $460 млн. Поддержка была анонсирована в день визита господина Байдена в Киев. По словам американского президента, союзники согласовали для Украины поставки 700 танков, более 1 тыс. бронемашин и 2 млн артиллерийских боеприпасов. Из Киева президент США уехал в Варшаву, где должен выступить с речью, приуроченной к приближающейся годовщине начала активной фазы украинского конфликта.

О визите — в материале «Ъ» «В огороде бузина, а в Киеве Байден».

Леонид Уварчев

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