Прокурор сформулировал отношение к семи постам в соцсети

В Кировском районном суде 20 февраля состоялось заседание по делу участницы неформальной организации «Мирное сопротивление» Ольги Смирновой, которую обвиняют в дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ). На нем гособвинитель изложил предъявленные госпоже Смирновой обвинения, а она в свою очередь выразила отношение к ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольгу Смирнову задержали в Петербурге 6 мая прошлого года в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3 УК РФ)

Ольгу Смирнову задержали в Петербурге 6 мая прошлого года в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3 УК РФ)



Ольгу Смирнову задержали в Петербурге 6 мая прошлого года в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3 УК РФ). Причиной ареста стали семь постов в группе движения «ВКонтакте» с информацией о специальной военной операции (СВО), которые, по мнению следствия, не соответствуют официальным заявлениям Министерства обороны.

На заседании 20 февраля старший помощник прокурора Кировского района, излагая предъявленные обвинения, озвучил содержание всех публикаций, которые активистка сделала в период с 4 по 9 марта 2022 года. Так, по данным следствия, в постах содержалась информация о боевых действиях на Запорожской АЭС и ситуации в Мариуполе, видеоролик с мнением россиян о проведении СВО, а также были опубликованы фотографии с акций протеста «Мирного сопротивления». Данные публикации, по словам гособвинителя, не только содержат заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ, но и сделаны в целях «дестабилизации политической обстановки в стране, возбуждения панических настроений среди граждан, а также вызывания негативного отношения граждан к государственным органам и Вооруженным силам РФ». «Информация из постов опровергается официальными сведениями Министерства обороны, которые находятся в открытом доступе для граждан»,— подчеркнул представитель стороны обвинения.

Напомним, Ольге Смирновой вменяют вторую часть ст. 207.3 УК РФ, в которой идет речь о совершении деяния «по мотивам политической ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы». По этой части ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Госпожа Смирнова вину не признала, не согласившись с квалификацией ее действий и содержанием обвинения. «Мои сообщения не могут вызвать панические настроения. Они не способны вызвать страх за свою физическую безопасность среди людей, которые находятся в России, но способны вызвать стыд и сочувствие. Именно пробуждение этих чувств было целью публикаций. Однако я согласна с тем, что целью также было вызывание негативного отношения граждан к госорганам и Вооруженным силам РФ. Я признаю эту цель и считаю ее законной. Законодательство России не предписывает иметь и формировать исключительно позитивное отношение к любым решениям и действиям органов власти и силовых структур»,— прокомментировала слова гособвинителя активистка. Кроме того, она отметила, что ей непонятно, почему выбран именно этот период публикаций, а также о ненависти к какой именно группе идет речь. Госпожа Смирнова напомнила, что с первых дней предварительного следствия не отрицала факта публикации данных постов.

Помимо этого, во время выступления она подчеркнула, что при размещении информации основывалась на заявлениях международных организаций — Совета Безопасности ООН и ОБСЕ, которые осудили действия России на территории Украины. «Мои посты считаю полностью достоверными, не содержащими никакой лжи, тем более намеренной. Официальные заявления (России) по тем же информационным поводам на момент создания публикаций я оценивала, как искажение общеизвестных фактов. Мои действия были направлены на донесение достоверных данных до окружающих и продиктованы дефицитом правды. Обвинения считаю безосновательными и построенными на предположениях и оценочных суждениях»,— заключила госпожа Смирнова.

Вопросы к обвинению возникли и у адвоката Марии Зыряновой. Она отметила недопустимость формулировки, с которой старший помощник прокурора начал зачитывать обвинение: «Прокурор сегодня начал свою речь с фразы, что моя подзащитная “изобличается”. Изобличение предполагает под собой факт доказанности вины. Право устанавливать вину принадлежит суду. Либо гособвинитель осведомлен об исходе дела, что противоречит процессуальным принципам судебного разбирательство, либо он нарушает презумпцию невиновности. Обвинение в такой редакции недопустимо». Госпожа Зырянова отметила, что ее подзащитная неоднократно говорила, что все посты представляют собой ее личное мнение, которое было сформировано на основании статей из разных российских и украинских источников. Она также указала, что наказание по данной статье предусмотрено за распространение заведомо ложной информации, однако в материалах дела не представлены факты, которые доказывали бы заведомость в действиях ее доверителя. По мнению адвоката, обвинения являются необоснованными и несостоятельными.

Слушание из-за неявки в суд двух свидетелей перенесли. Следующее заседание состоится 6 марта.

Надежда Ярмула