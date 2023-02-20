Виртуальные телефоны предлагают аренду

Россияне заинтересовались виртуальными зарубежными номерами. Как выяснили «Ведомости», число запросов в «Яндексе» на эту тему во второй половине 2022 года превысило миллион. Это в полтора раза больше по сравнению с тем же периодом 2021-го. В интернете есть множество сервисов, которые за небольшую плату позволяют арендовать номер телефона и, например, получить по СМС код регистрации на каком-то сайте. Для россиян это один из немногих способов воспользоваться иностранными платформами, которые ушли из страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как работают сервисы аренды номеров, объяснил аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко:

«Все работают по-разному. Кто-то покупает пул вполне официально или полуофициально у операторов. Другие это делают практически нелегально, то есть оформляют серые сим-карты, которые вставляются не в какое-то стационарное оборудование, а в отдельные устройства, имитирующие мобильные телефоны, вплоть до того, что это могут быть смартфоны, объединенные в большую группу.

Как происходит ротация этих номеров? Здесь подходы тоже сильно различаются. Кто-то обещает, что если номер использован для регистрации аккаунта во "ВКонтакте", то такую комбинацию цифр больше никому не предоставят. Другие предоставляют его всем желающим, и тогда, конечно, могут быть коллизии. И тут даже нет такого понятия, как "время ротации", потому что данный номер предоставляется всем желающим».

Иногда в качестве виртуального используются телефоны реальных людей, которые об этом даже не догадываются. В начале января стало известно, что в магазине Play Market появилось вредоносное приложение якобы для работы с СМС-сообщениями. В реальности оно позволяло использовать телефон для получения кодов регистрации поддельных аккаунтов. Сейчас его удалили из маркетплейса.

При этом риски существуют и для тех, кто покупает виртуальные номера, отмечает начальник отдела информационной безопасности компании SearchInform Алексей Дрозд:

«Некоторые думают, что один раз заплатив за виртуальный номер, он остается навсегда. Если добавить такой контакт в качестве второго фактора для восстановления аккаунта, например, то ваша страница в соцсети может уйти вместе с номером, который уже будет у нового владельца. Некоторые сервисы предлагают пожизненный выкуп, чтобы быть уверенным. Но, на мой взгляд, это ложное чувство защищенности. Если человек планирует использовать такой номер, зарабатывать, то ему проще купить нормальную заграничную сим-карту, чем ввязываться в столь сомнительную историю. В конечном итоге можно потерять и доступ к аккаунту и все наработки.

Владелец номера в любом случае видит все уведомления. Поэтому уже понятно, как угнать аккаунт. Если нажать на кнопку "восстановить пароль", то на телефон приходит СМС, и, собственно, все — аккаунт можно украсть».

Собственные сервисы продажи виртуальных номеров есть и у российских операторов. Они позволяют купить второй номер для регистрации на сайтах, если пользователь не хочет делиться своим основным телефоном.

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Илья Сизов