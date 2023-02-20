Миннесотовая связь

Кирилл Капризов стал лучшим российским снайпером в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. Опередить Александра Овечкина ему позволили два гола, забитые в матче, в котором его «Миннесота Уайлд» взяла верх — 4:3 — над «Нэшвилл Предаторс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Забросив две шайбы в ворота «Нэшвилла», форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов обошел Александра Овечкина и вышел на первое место в списке лучших российских снайперов регулярного чемпионата

Фото: Matt Krohn / USA TODAY Sports / Reuters Забросив две шайбы в ворота «Нэшвилла», форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов обошел Александра Овечкина и вышел на первое место в списке лучших российских снайперов регулярного чемпионата

Фото: Matt Krohn / USA TODAY Sports / Reuters

Одним из главных героев очередного дня регулярного чемпионата НХЛ стал российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Именно его игра оказалась решающим фактором в домашнем матче этого клуба против «Нэшвилл Предаторс», который складывался чрезвычайно непросто для хозяев. 25-летний Капризов забил в нем два гола. Сначала он отличился в первом периоде, сыграв на добивании в большинстве, а затем — в заключительном периоде, убежав один на один с вратарем Юсе Саросом.

В том, что Кирилл Капризов вытащил «Миннесоту», нет, конечно, ничего удивительного.

В НХЛ форвард дебютировал в позапрошлом сезоне, завоевав награду сильнейшего новичка лиги и с ходу превратившись в лидера клуба. В следующем первенстве он укрепил свой статус. Капризов в нем преодолел считающийся показателем исключительного атакующего таланта рубеж в сто набранных очков и множество раз оказывался центральной фигурой наиболее ярких игровых эпизодов. В этом смысле текущий чемпионат — безусловное продолжение тренда.

Кирилл Капризов в нем безумно хорош. Он по-прежнему успешно сочетает эффектность с эффективностью, а его статистика выглядит великолепной. Дубль в ворота «Нэшвилла» довел количество шайб, заброшенных Капризовым в первенстве, до 33. Таким образом, на верхушке классификации российских снайперов регулярного чемпионата он заменил великого Александра Овечкина с его 32 голами. Впрочем, Овечкин пропустил уже несколько матчей в связи со смертью отца.

В общей снайперской гонке позиции Капризова тоже неплохи. Он уже в топ-десятке.

Впереди семь хоккеистов, и, пожалуй, лишь лидер — Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс», имеющий в активе 42 гола, оторвался так, что его ни за что не настичь. Остальные — в зоне видимости, а тонус у нападающего сейчас отменный: в девяти февральских матчах он шесть раз поразил ворота оппонентов.

В бомбардирской гонке позиции Кирилла Капризова, у которого столько же результативных передач, сколько и голов, тоже солидны. Он входит в топ-15, и отметку в сто очков наверняка преодолеет снова.

Хотя тех, кто переживает за «Миннесоту», в этот момент наверняка куда больше волнует ближайшее будущее клуба. Если бы не продуктивность Кирилла Капризова, он, скорее всего, уже расстался бы с реальными шансами прорваться в play-off. Но пока они у него есть. «Миннесота» в данный момент входит в кубковую восьмерку в Западной конференции, занимая четвертую строчку в таблице Центрального дивизиона. Однако запаса прочности у нее, по сути, нет никакого. Идущий на девятом, то есть уже «некубковом», месте «Калгари Флеймс» отстает от «Миннесоты» всего на два балла. Совсем рядом перед очной встречей был и «Нэшвилл». Теперь, однако, хоть какой-то отрыв от него у «Миннесоты» имеется — семь очков при двух матчах в запасе у конкурента. И совершенно очевидно, что, чтобы проникнуть в розыгрыш Кубка Стэнли, ей необходимо рассчитывать на то, что и весной «магия Капризова» никуда не денется. Без нее «Миннесоте» с ее довольно скромным составом надеяться не на что.

Алексей Доспехов