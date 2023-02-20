Правозащитник Чиков сообщил об уголовном деле против военного врача за отказ ехать на Украину

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении лейтенанта медицинской службы Дениса Васильева за отказ участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале. СКР об этом уголовном деле не сообщал.

По информации правозащитника, Денис Васильев окончил военно-медицинскую академию в 2022 году. Позже господин Васильев приступил к службе в одной из воинских частей Северного флота. Однако после распределения он подал рапорт на увольнение. В сентябре прошение одобрили, но из-за объявления в России частичной мобилизации завершить процедуру увольнения Денису Васильеву не удалось.

Руководство медицинской службы Северного флота предложило офицеру перевестись на архипелаг Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Господин Васильев принял это предложение. Однако перевестись господин Васильев также не смог, поскольку в часть поступил приказ об убытии в зону боевых действий.

Отправляться на Украину для участия в военных действиях врач отказался по личным убеждениям, пишет Павел Чиков. В связи с этим в январе 2023 года в его отношении возбудили уголовное дело за невыполнение приказа в период мобилизации (ч. 2.1 ст. 332 УК РФ). Максимальное наказание по указанной статье — три года лишения свободы.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева