Родители узнают о важном

«Разговоры о важном» показали родителям, с 20 февраля их будут транслировать по телевидению. Патриотические уроки увидели зрители программы «Доброе утро» на «Первом канале». С идеей выступал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он уверен, что занятия будут интересны и взрослым. Возможны и другие форматы, по словам министра, тема еще обсуждается. Для детей «Разговоры о важном» проводятся с начала учебного года. “Ъ FM” узнал, как устроены эти уроки. Подробности рассказали сами учителя. Тему продолжит Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Класс делится на две команды: «кибермошенники» и «специалисты по информационной безопасности». Каждая получает карточки с действиями: «разослать спам-сообщение», «настроить двухфакторную аутентификацию», «создать фишинговый сайт» и другие. Затем каждая команда презентует свой план из комбинации карточек, а учитель оценивает, отражена хакерская атака или нет. Это сценарий одного из уроков цикла «Разговоры о важном». И на фоне похищенных у россиян 14 млрд руб. в 2022 году поиграть в карточки было бы полезно и взрослым.

Большинство уроков действительно далеки от геополитики, говорит учительница средних классов, которая, как и другие собеседники “Ъ FM”, попросила не указывать ее имя:

«Везде есть посыл, что Россия — лучшая страна в мире, и мы ей гордимся. Это неплохо, но несколько утрированно. Наверное, 80% уроков в целом нейтральны, там даже есть интересные факты, прикольные интерактивные элементы. Я обычно стараюсь не выходить за какие-то такие стереотипные рамки готовых материалов, но в нашей школе никто не проверяет».

Содержание уроков зависит от возраста учеников. Например, на Великую Отечественную войну первоклассники смотрели глазами Тани Савичевой, а выпускники — подпольщиков из «Молодой гвардии». В день музыки первоклассники слушали «Карнавал животных» и отгадывали, кто из зверей «звучит», а старшеклассники разбирались, можно ли спорить о вкусах.

Это вполне способно заинтересовать и родителей, если бы они, конечно, пришли, говорит учительница младших классов:

Есть очень интересные темы, которые касаются нашей страны и помогают изучить Россию более подробно. Действительно эти темы важные и интересные. В "Разговорах о важном", по крайней мере для начальной школы, нет никакой политики. Если с такой же целью давать это родителям, почему нет. Единственное, не очень понимаю, как это можно будет проводить. Практически никто не сможет приходить в школы, даже не все школьники остаются на дополнительные занятия».

Но темы ближайших уроков учителей настораживают. 27 февраля речь пойдет о традиционных ценностях, а сегодняшний урок посвящен Дню защитника Отечества. Российская армия, говорится в методичке, «защищает слабых и угнетенных», а вооруженные силы других стран поддерживали работорговлю, устраивали геноцид индейцев, сбрасывали атомные бомбы и жгли напалмом Вьетнам. Наполеон и Гитлер имели мощнейшие армии, но в их арсенале не было традиционных ценностей.

И это услышат ученики старших классов, но только не подопечные еще одной собеседницы “Ъ FM”:

«Если есть силы, то мы просто проводим с детьми классный час на какую-то другую тему или обсуждаем насущные вопросы. Если нет, то дети занимаются своими делами, я — рабочими моментами. Иногда кто-то приходит и говорит, нужно сделать фотографию для отчета, тогда включается монитор, делается фотография и все возвращается в привычное русло».

Ходить в школу родителям, скорее всего, не придется. «Разговоры о важном» будут показывать по телевизору каждый понедельник. А учитывая, что там и без того хватает атомных бомб и традиционных ценностей, взрослые, вероятно, не услышат ничего нового.

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