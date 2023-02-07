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Коммерсантъ FM
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Газовый хаб в Турции остается непоколебим

Повлияет ли землетрясение в стране на реализацию проекта

Землетрясение в Турции существенно не повлияет на создание газового хаба, к такому выводу пришли опрошенные “Ъ FM” эксперты. Появление подобного проекта по распределению газа в 2022 году анонсировал президент России Владимир Путин. После диверсии на «Северных потоках» Москва лишилась возможности поставлять топливо в Европу напрямую в прежних объемах. В качестве замены российский лидер счел возможным направлять больше топлива в Турцию, а уже оттуда оно будет поступать на Запад.

Фото: Umit Bektas , Reuters

Фото: Umit Bektas , Reuters

Но как быстро Турция сможет запустить хаб с учетом землетрясений? Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов считает, что с этим могут быть незначительные задержки:

«Пока не было заявлений, что повреждены ключевые объекты газотранспортной инфраструктуры. Кроме того, надо понимать, что землетрясение все-таки коснулось восточной части страны, а основная инфраструктура для газового хаба сосредоточена в противоположной стороне. Поэтому какие-то задержки в плане реализации этого проекта возможны, но они не должны стать критичными для него. Капитальные затраты на создание газового хаба со стороны Турции на данный момент минимальны: инфраструктура есть, остается договориться с поставщиками газа на этот хаб — а это, в частности Азербайджан, и его инфраструктура затронута не была, и другие страны, которые могут поставлять тот же самый СПГ.

Но, конечно, задержки в реализации проекта могут возникнуть из-за того, что турецкие власти возьмут некий таймаут на то, чтобы бросить все усилия на урегулирование вопросов, связанных с землетрясением».

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Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что работы по созданию международного газового хаба вступили в завершающую стадию, и первую торговую операцию на площадке планируется провести в текущем году. Для России подобный проект станет дополнительной возможностью поставлять газ, в том числе в Европу, однако Анкара в сложившихся условиях может попросить для себя преференций, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Основная задача хаба — деполитизация газа. Раз европейцы не хотят покупать российское топливо, то мы переносим точку приемки в Турцию. Здесь же могут продавать свой газ Азербайджан или Иран, попутно может появиться даже своя биржа. Европейские компании смогут говорить, что ресурсы куплены не в РФ, а в Турции. Другой вопрос, что Анкара, вероятно, обозначит "Газпрому" определенные дополнительные условия в связи с последними событиями. Мы и так видели, что Турция у Москвы уже просит отсрочку платежей и дополнительные скидки.

В этом плане землетрясение может затруднить договоренность, но не саму реализацию проекта, потому что физически особо строить ничего и не нужно».

Чтобы торговать на турецком хабе, России, судя по всему, придется строить дополнительную инфраструктуру, заметил старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович. Речь, по его словам, идет о прокладке трубы по дну Черного моря. Однако с этим могут возникнуть сложности: «Для того чтобы превратить страну в хаб именно с наличием российского газа, нужно строить новую большую трубу, потому что иначе будут пониматься просто какие-то своповые или обменные операции в треугольнике Россия-Азербайджан-Турция, то есть какие-то небольшие объемы.

Если мы хотим видеть инфраструктуру, в которой десятки миллиардов дополнительных кубометров газа появляются из России, то мы должны эти десятки миллиардов как-то доставить. Единственный путь — это строительство дополнительного нового газопровода по Черному морю. Но у России пока не было опыта реализации своими силами таких проектов. "Северный поток-2", который Москва достраивала, идет по мелководной Балтике. Предыдущие газопроводы — "Голубой поток" и "Турецкий поток" — строила итальянская Saipem и швейцарская Allseas. Будут ли эти компании с нами работать в текущих условиях? Скорее нет, чем да, последняя даже из проекта "Северный поток-2" в итоге ушла».

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Между тем глава «Газпрома» Алексей Миллер в 2022 году заявил, что газовый хаб в Турции позволит обеспечить справедливое ценообразование на рынке топлива. Реализацию этого проекта, по его словам, обе стороны начали прорабатывать в конце декабря.

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Владимир Расулов

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